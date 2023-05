Milan in ansia per Leao | ecco il piano B in vista dell’euroderby | Primapagina

(Di domenica 7 maggio 2023) 2023-05-06 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Più di settantamila persone con il fiato sospeso a seguire ogni minimo gesto o smorfia di Rafael. É quanto successo al minuto 11 del primo tempo di-Lazio, dopo un’accelerazione potente delle sue, l’asso portoghese si è fermato toccandosi l’inguine. Stefano Pioli e il suo staff hanno subito optato per il cambio in via precauzionale: mercoledì c’è il derby in semifinale di Champions League, una partita che vale una stagione. La partita va avanti ma nella testa dei tifosi c’è solo una domanda: “Come sta Rafa?”. L’OTTIMISMO DI PIOLI E– A rasserenare gli animi a fine partita ci ha pensato lo stesso Rafaelche, uscendo dallo stadio, ha detto: “Sto bene, nulla di ...

