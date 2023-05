Milan | ' Ho dato tutto quello che avevo'

Jonathandella Bahrain Victorius si impone nella seconda tappa del Giro d'Italia 2023, Teramo - San Salvo di 202 ...Fisicamente mi sentivo bene, ieri avevoprova a me stesso di avere buone gambe e oggi ho ... per me strada e pista hanno la stessa importanza" le parole di Jonathanai microfoni della Rai ...... adattissimo anche a finali su strappi,è davvero uno degli uomini del futuro del ciclismo italiano. "Ho tanta felicità, tutto il timore che avevo a questo Giro si è sciolto così. Avevo...

Infortunio per Leao a pochi giorni da Milan-Inter di Champions: le ... Sport Fanpage

Alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia, Jonathan Milan fa subito centro conquistando la seconda frazione della corsa rosa 2023, la Teramo-San Salvo di 202 chilometri. L’italiano della Bahrain- ...Il friulano della Bahrain-Victorious, campione olimpico su pista a Tokyo, ha sbaragliato la concorrenza nel primo arrivo allo sprint, dando vita a una progressione irresistibile negli ultimi 200 metri ...