Milan | è Theo Hernandez show | gol capolavoro ed esultanza particolare Ecco cosa c’era dietro il suo balletto

... ci pensi tu per me fratello ', con queste parole, postate sui social, Rafael Leao ha commentato la partita del, vittorioso sulla Lazio . Il riferimento, con foto annessa, è aHernandez , ...Commenta per primo Tifosi del, nessun allarme. A rasserenare l'ambiente rossonero dopo l'infortunio di ieri è lo stesso ...in elogi per i suoi compagni e soprattutto per Bennacer eHernandez.Ilsupera la Lazio con un perentorio 2 a 0, concretizzato nel primo tempo, grazie ai gol segnati da Bennacer e. La squadra di Mister Pioli perde subito Leao, per un infortunio muscolare la cui ...

Tifosi del Milan, nessun allarme. A rasserenare l’ambiente rossonero dopo l’infortunio di ieri è lo stesso malcapitato Rafael Leao. Il portoghese ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa luce s ...Blog Calciomercato.com: Il Milan supera la Lazio con un perentorio 2 a 0, concretizzato nel primo tempo, grazie ai gol segnati da Bennacer e Theo. La squadra di Mister Pioli perde ...