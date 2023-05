Migranti | Tunisia sventa 20 partenze | oltre 800 soccorsi

(Di domenica 7 maggio 2023) La guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 5 e il 6 maggio 20 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 803 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax , Mahdia e Nabeul. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato, precisando che 782sono risultati essere originari di vari paesi dell'Africa subsahariana, e 23 tunisini. (LO SPECIALE - LO SBARCO A LAMPEDUSA - SCONTRO ITALIA-FRANCIA)

