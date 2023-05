Migranti | avviato il piano di evacuazione dell' hotspot di Lampedusa

(Di domenica 7 maggio 2023) commenta Aè statoildideidall''isola. Il trasferimento degli stranieri avverrà rispettando i tempi necessari per lo svolgimentoe ...

commenta A Lampedusa è statoil piano di evacuazione deidall'hotspot dell'isola. Il trasferimento degli stranieri avverrà rispettando i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di identificazione e di ...20.40 Lampedusa, al via evacuazioneImmediatamenteil piano di evacuazione deidall'hotspot di Lampedusa, coordinato dal Commissario emergenza immigrazione e prefetto di Agrigento, con supporto di Difesa,...ROMA, 07 MAG E' stato immediatamentesi apprende il piano di evacuazione deidall'hotspot di Lampedusa con il coordinamento del Commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento e con il ...

Lampedusa, migranti: avviato il piano di evacuazione dell'Hot Spot RaiNews

A Lampedusa è stato avviato il piano di evacuazione dei migranti dall'hotspot dell'isola. Il trasferimento degli stranieri avverrà rispettando i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di i ...Il trasferimento dei migranti avverrà tenuto conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di identificazione e di prima assistenza sanitaria ...