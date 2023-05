Michela Murgia | il messaggio di Burioni | Dal quarto stadio si può tornare indietro

(Di domenica 7 maggio 2023) Robertoaccende la speranza. La malattia di, scrive in un lungo post su Facebook, "è grave, però siamo in un momento in cui la medicina fa passi da gigante a una velocità che non abbiamo mai immaginato e, pur nella consapevolezza della serietà della situazione clinica, esiste una concreta speranza che quei 'mesi' siano molti. Io spero che per(e per tutti gli altri pazienti) quei mesi guadagnati siano molti e possano servire a ottenere cure migliori che a loro volta serviranno a guadagnare ancora altro tempo che servirà a curare con successo questa malattia". Il virologo, interviene così dopo l'intervista rilasciata dalla scrittrice sarda che ha annunciato di avere un tumore al: "parla con serenità e ...

ha un tumore al quarto stadio e le rimangono solo "mesi" di vita . Lo ha annunciato la stessa scrittrice in un' intervista che ha emozionato i lettori. A distanza di alcune ore, la ...Poche parole per ringraziare le persone che le hanno scritto.scrive su Instagram: 'Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tutt, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero'. La scrittrice in una intervista ad Aldo ...Dopo l'annuncio della sua malattiaringrazia tutti per l'affetto e la solidarietà e posta sul suo account instagram una foto abbracciata al compagno. ' Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a ...

Michela Murgia: "Ho un tumore mi restano pochi mesi di vita" Avvenire

La scrittrice in una intervista ad Aldo Cazzullo ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio, poi affida a Instagram un post per ringraziare chi le ha ...Michela Murgia ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio che le lascerebbe pochi mesi di vita: a dare supporto alla scrittrice, però, è stato il virologo Roberto Burioni, il quale ha spiegato ...