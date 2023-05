Michela Murgia e l’annuncio del tumore incurabile | “Le tue parole sono la forza di noi donne”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023) Noie uomini abbiamo da sempre l’abitudine di associare alcuni momenti o fasi della vita a determinate canzoni, all’uscita di un film a un avvenimento di cronaca. Nel 2017, avevo ventiquattro anni e mi sentivo persa. A metà del mio percorso universitario avevo capito che non mi interessava nulla di quello che stavo studiando – diritto – e non sapevo cosa fare della mia vita. Così mifermata per alcuni mesi, per riflettere. Michiesta: cosa mi piace fare? Scrivere, leggere, osservare. Così midecisa a bussare alla porta di Bergamonews, il giornale online della mia città. Una realtà fresca e giovane. “Mi piacere scrivere qualche articolo per voi: c’è qualcosa che posso fare?”. Rosella del Castello, allora direttrice del quotidiano, mi ha dato subito uno spazio. Non la ringrazierò mai abbastanza per ...