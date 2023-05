Michela Murgia e il tumore al quarto stadio | il commovente post sui social | “Grazie a tutti | ricorderò”

Che aiuterà, fra l'altro, Meloni a sopravvivere alla scrittrice, spintasi sul Corriere della Sera , alle prese con un tumore che l'ha ridotta agli ultimi "mesi", a sperare solo di ...'Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello'. Dal quarto stadio non si torna indietro'. Così la scrittrice, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela di avere un carcinoma renale in stadio avanzato.aveva già avuto un cancro 'a un polmone' anni fa, ma 'era uno stadio ...I malati hanno sempre ragione. I malati gravi ne hanno di più. I malati che sanno di non poter guarire scelgono fra due strade: il silenzio o la parola, detta o scritta. Per, scrittrice, non c'è differenza fra la parola detta e quella scritta. Ma in questo caso le parole da lei dette non sono state scritte da lei. È un'intervista, al Corriere della Sera, ...

Michela Murgia: "Ho un tumore mi restano pochi mesi di vita" Avvenire

Michela Murgia ha ringraziato per i tanti messaggi di affetto ricevuti dopo l’intervista al Corriere in cui diceva di avere qualche mese di vita ...Cronache da un angolino del pianeta Terra che, nonostante tutto, continua a ruotare attorno a se stesso e, contemporaneamente, attorno al Sole che l’illumina e scalda a turno nelle varie parti. Mentre ...