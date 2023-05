Miami GP | Alonso | “Quarto podio su cinque gare | macchina fantastica”

(Di domenica 7 maggio 2023) Fernandoha commentato il terzo posto nel Gp di: “Quattro podi su, ho una. Ci aspettavamo avversari più forti ma non è stato ugualmente semplice. In partenza eravamo un po’ preoccupati poi tutto è andato bene, ci prendiamo questosperando di continuare così”. SportFace.

Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia ...chiude il podio il solito Fernando...AGI - Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia ...il podio il solito Fernando...- E' doppietta Red Bull nel Gran Premio di, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Sul circuito in Florida Max ...il podio l'Aston Martin di Fernando, ormai ...

Alonso, Miami per tornare alla "normalità": Aston punta alla gara Autosprint.it

Fernando Alonso rigira il coltello nella piaga della Ferrari dopo aver chiuso sul podio a Miami: "Anche oggi la vettura era fantastica. Diciamo che ho vissuto una gara un po’ solitaria, nella quale ...Come cambia la classifica piloti in Formula 1: grandissimo risultato di Max Verstappen, sempre più leader della graduatoria ...