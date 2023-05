Meteo | previsioni di lunedì 8 maggio | nuova settimana con temporali e temperature in calo

- Il tempo oggi col nostro ...Ecco ledel CentroLimet per oggi e i prossimi giorni.PUGLIA - Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e spazi di sereno. Nessuna variazione in serata e nottata ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e ...

Meteo, primo weekend di Maggio al via con l'alta pressione: domenica 7 forti temporali METEO.IT

Le ultime previsioni stagionali del modello Ecmwf mostrano un trimestre giugno-agosto dominato da anomalie di geopotenziale positive a 500 hPa tra Mare del Nord e Scandinavia, quelle neutre ma tendezi ...Il tempo cambia, in arrivo forti temporali e locali grandinate. Quella che si va configurando per le prossime ore sull'Italia è una situazione piuttosto complessa. Due azioni depressionarie, una di ma ...