Meteo | le previsioni in Campania per domenica 7 maggio 2023

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3510m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3483m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e ...

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore: Domenica 7 maggio 2023 Al mattino transito di velature sull'intera regione, potranno essere accompagnate da nubi più ...

Meteo: da Domenica torna il Maltempo con Temporali e Grandine su queste regioni! Le Mappe iLMeteo.it

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di domenica 7 maggio garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Massime tra 20 e 26 gr ...Previsioni meteo per il weekend Il Meteo tornerà presto a peggiorare su alcune regioni del nostro Paese dove già da Domenica rivedremo la pioggia, i temporali e pure la grandine.