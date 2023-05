Meret | gesto meraviglioso per Lozano | Resterà nella storia del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 maggio 2023) Alexe Daniele Baldini aiutano l’infortunato Hirvinga festeggiare lo Scudetto con i compagni, dimostrando l’unità e la coesione delcampione d’Italia.e Baldini,commovente per: simbolo dell’unità delcampione Hirvingha lasciato il campo molto dolorante dopo uno scontro di gioco con un difensore della Fiorentina. Il talento delha dato forfait a causa di un problema al ginocchio sinistro, tanto da non riuscire più a poggiare il piede per terra. A fine partita, quando è esplosa la gioia del ‘Maradona‘, il numero undici non ce la faceva a raggiungere i compagni per festeggiare. Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, con undi grande ...