Mercato Napoli | è l’Udinese a consigliare | “Due calciatori fanno al caso vostro”

(Di domenica 7 maggio 2023) È dalche arrivano due suggerimenti alin vista della prossima sessione di calcio: Aurelio De Laurentiis ascolterà? Sugli spalti di Udinese-, gara che ha matematicamente consegnato lo scudetto 2022-23 gli azzurri di Luciano Spalletti, c’era anche Andrea Carnevale. Da calciatore figura della squadra partenopea, è osservatore per la società friulana nel presente e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...e Maldini (LaPresse) - calciomercato.itPoi si penserà al campionato e soprattutto al, con ... anche Juventus eerano state accostate a lui con insistenza. Poteva muoversi a gennaio, ma il ...... una fiera di respiro internazionale che permette alle aziende italiane di sviluppare l'export e alle aziende straniere di penetrare nelitaliano', ha affermato Raffaele Biglietto. 'è ...E secondo il quotidiano nazionale, un indizio arriverebbe proprio dalle voci sui possibili sostituti del DS in casa SSC. Come scrive Tuttosport, infatti, vi sono già dei nomi che circolano ...

Mercato Napoli, doppio obiettivo in casa Atalanta! Ecco i due nomi sul taccuino del ds Giuntoli CalcioNapoli24

Il Corriere dello Sport parla del futuro dell'azzurro Khvicha Kvaratskhelia: "Kvaratskhelia, tra l’altro, firmerà a giugno per un altro anno e un altro stipendio (arriverà a 2,5 milioni a stagione più ...Oggi alle 18 sarà a prescindere una festa scudetto per il Napoli, con Spalletti che farà giocare probabilmente l'undici migliore da far applaudire ad un Maradona strapieno, mentre ...