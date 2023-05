Meloni vede le opposizioni sulle riforme. Le idee in campo

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - Presidenzialismo o premierato innanzitutto. Poi, autonomia differenziata, ripristino delle Province, poteri di Roma Capitale e modifica della legge elettorale dei grandi Comuni, con l'eliminazione del ballottaggio. C'è abbondanza di materiale sul fronte, terreno da sempre 'scivoloso' per le maggioranze di turno e che spesso è stato teatro di dure contrapposizioni. La presidente del Consiglio, Giorgia, prende in mano il dossier e, assieme al governo, avvia il confronto con le forze di opposizione sulla riforma della Costituzione. Il calendario degli incontri L'appuntamento è fissato per martedì a Montecitorio, con un calendario fitto di incontri. Si parte alle 12.30 con il primo confronto, quello con la componente +Europa. Alle 13 sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche. A seguire, alle ...

L'appuntamento fissato per martedì a Montecitorio. Sul tavolo innanzitutto il presidenzialismo o il premierato. Primo faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e la segretaria dem Elly Schlein ...Meloni riceve le opposizioni martedì per discutere delle riforme istituzionali. Schlein teme che non si tratterà di “un momento di vero confronto, ma solo l’ennesima operazione per distogliere ...