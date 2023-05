Meloni vede le opposizioni sulle riforme Le idee in campo

Leggi su agi

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - Presidenzialismo o premierato innanzitutto. Poi, autonomia differenziata, ripristino delle Province, poteri di Roma Capitale e modifica della legge elettorale dei grandi Comuni, con l'eliminazione del ballottaggio. C'è abbondanza di materiale sul fronte, terreno da sempre 'scivoloso' per le maggioranze di turno e che spesso è stato teatro di dure contrapposizioni. La presidente del Consiglio, Giorgia, prende in mano il dossier e, assieme al governo, avvia il confronto con le forze di opposizione sulla riforma della Costituzione. Il calendario degli incontri L'appuntamento è fissato per martedì a Montecitorio, con un calendario fitto di incontri. Si parte alle 12.30 con il primo confronto, quello con la componente +Europa. Alle 13 sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche. A seguire, alle ...