Meghan Markle | prima dello «strappo»

Sono ancora presenti nelle famiglie reali di oggi, con il principe Harry eche ne possiedono uno di colore nero. C'è poi il Beagle che si poteva trovare nelle corti reali del passato in ...Presente Harry, assente. Nel primo pomeriggio si è tenuto il saluto della Royal Family dal balcone di Palazzo, ultimo atto del programmaTutti gli occhi erano puntati sull'arrivo del principe Harry all'Abbazia di Westminister per l'incoronazione del padre Re Carlo III. E se non è stato difficile vederlo fare ...

Questo articolo è stato pubblicato il 19 luglio 2019, sul numero 26 di Vanity Fair. Dai Meghan, strappa il velo. Dimostraci che sei diversa. Sventola la fantasia, stupiscici, riportaci almeno per un ...Nove in pagella per la regina Camilla. Menzione d’onore, ma solo perché è la regina, La sovrana è sembrata piuttosto ingessata e cauta nei movimenti. E più volte ha manifestato una certa ansia per il ...