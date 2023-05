Max Verstappen domina il Gran Premio di Miami

Leggi su agi

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - Un mostruoso Maxe vince ilUsa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e fermatosi per il pit-stop solo a undici giri dalla bandiera a scacchi, rientrando alle spalle del compagno di scuderia Sergio Perez che però non può nulla al momento dell'attacco. Quarta doppietta in cinque gare per il team austriaco, mentre chiude il podio il solito Fernando Alonso su Aston Martin. In ombra ancora una volta le Ferrari, rispettivamente quinta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambi mai in ritmo. Quarta e sesta invece le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton. La gara In partenza fila tutto liscio, ...