Matri | “Lautaro Martinez è l’attaccante più forte del campionato di Serie A”

Commenta per primo Alessandroha parlato dell'euroderby di Champions tra Inter e Milan . Lo ha fatto a Dazn , ecco le parole ... Non può fare a meno solo di, che anche quando entra a gara ...Martínez conta 19 gol in questo campionato, dopo i 21 di quello passato: da quando la Serie ...00 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro, ...... Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro, Borja Valero Nerazzurri impegnati in trasferta all'... All'andata l'Inter riuscì ad imporsi grazie alle reti diMartinez e di Barella, tenendo allo ...

Matri: "Lautaro Martinez è l'attaccante più forte del campionato di ... DailyNews 24

Nel corso dello studio del sabato sera di Dazn, Alessandro Matri ha parlato dell'euroderby di Champions tra Inter e Milan, dando la sua visione sui favoriti: "Vedo l'Inter favorita tra ...Alessandro Matri, opinionista ed ex calciatore, non considera Victor Osimhen il miglior centravanti del nostro campionato.