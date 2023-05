Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz si conferma campione | sconfitto in finale Struff

(Di domenica 7 maggio 2023) Ildi(terra battuta). incorona Carlos II.batte in tre setin unadurata 2h25? e bissa il titolo conquistato nel 2022 nel Mille spagnolo. Impegno più difficile del previsto per il classe 2003 di Murcia, che pur essendo ampiamente favorito alla vigilia ha dovuto fare i conti con un avversario in grande fiducia e capace di creargli svariati problemi. Alla fine però ad avere la meglio è stato, trascinato dal suo pubblico e capace di imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, migliorando il suo bilancio stagionale a 29-2. Niente da fare invece per, che rinvia l’appuntamento con il primo titolo in carriera e non riesce a diventare il primo lucky loser della storia a vincere un ...

Da Madrid a Madrid. Un anno dopo il re della Caja Magica è sempre Carlos Alcaraz , vincitore delspagnolo per il secondo anno consecutivo. Una cavalcata trionfale sin dal primo turno, conclusa nel migliore dei modi con il successo in finale contro Jan - Lennard Struff : 6 - 4, 3 - 6, ...Senza considerare che non è ancora finita, il classe 1997 moscovita ha vinto il suo primo titoloa Montecarlo a metà aprile e, tre settimane dopo, è arrivato anche quello in doppio a ...... ma a contendergli il trofeo troverà i più importanti tennisti italiani, ad eccezione di Matteo Berrettini , non ancora al meglio dopo l'infortunio agli addominali rimediato neldi ...

Rublev e Khachanov, vincitori Masters 1000 sia in singolo sia in doppio: chi altri come loro Ubitennis

Il titolo vinto sabato a Madrid ha iscritto Andrey Rublev e Karen Khachanov nella lista dei singolaristi vincitori “1000” anche in doppio. Quanti sono stati i singolaristi in attività (quindi Roger Fe ...Il Masters 1000 di Miami ha rappresentato uno snodo all'interno della stagione di tennis. Il torneo di categoria disputato sulla terra rossa della capitale spagnola ha anche inciso sul ranking ATP all ...