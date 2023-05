Massimo Ferrarese commissario per i Giochi del Mediterraneo

(Di domenica 7 maggio 2023)è nominatoper ideldi Taranto 2026. Imprenditore, per 7 anni è presidente della New Basket Brindisi. In passato è anche a capo dell’ente Provincia della città pugliese. A lui il Governo affida il compito di velocizzare la realizzazione degli impianti e di provvedere alla riqualificazione di quelli già esistenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

di GIANMARCO DI NAPOLI La nomina dia commissariato straordinario di governo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è stata una sorpresa per tutti. Ci si aspettava che la scelta dovesse ricadere su un prefetto o ...Michele Emiliano pone dei dubbi sulla legittimità costituzionale delle modalità con cuiè stato nominato commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo. Riguardo al decreto di nomina del commissario dei giochi del mediterraneo: la Regione Puglia intende ...La decisione del governatore Emiliano arriva a poche ore dalla scelta dell'imprenditoreStrappo tra la Regione Puglia e il Governo sulla nomina del commissario per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto a giugno 2026. La Regione ha ...

Giochi del Mediterraneo a Taranto, Massimo Ferrarese è il commissario: Fitto sceglie a sorpresa l'imprenditor… La Repubblica

Massimo Ferrarese è nominato commissario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per 7 anni è presidente della New Basket Brindisi.La Regione Puglia ha intenzione promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale rispetto alla decisione del governo Meloni che ha nominato un commissario, Massimo Ferrarese, p ...