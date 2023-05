Martina Franca | al mercato della frutta la Guardia di finanza | controlli e verbali In vari casi contestate irregolarità su scontrini e registratori fiscali

Leggi su noinotizie

(Di domenica 7 maggio 2023) Al, ieri a, si sono presentati i militaridi. Hanno effettuatoed elevato sanzioni in più di un caso. Le contestazioni principali hanno riguardatodeidi cassa, inadeguati rispetto alle norme sul collegamento telematico per la trasmissione in tempo reale dello scontrino. Isul settore ambulante mirano alla tutelacorrettezza in ambito commerciale, in relazione anche alle difficoltà che sopportano i commercianti a posto fisso dell’orto. L'articolo: al...