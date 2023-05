Martina Caironi | “Mi sento un esempio per chi deve ripartire Dopo Parigi 2024 sarò appagata”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. Reinventarsi.. Nella vita dic’è un prima e c’è un. Ci sono tanti punti di partenza. Anzi, di ripartenza. Oggi, a 33 anni, la pluricampionessa paralimpica bergamasca è diventata un’icona dello sport italiano nel mondo. Di più: unda seguire. Due record del mondo attualmente a proprio nome, una decina d’altri realizzati che sono scritti nel grande libro dell’atletica. Medaglie europee, mondiali, olimpiche, frutto di talento, sì, ma anche lavoro, forza di volontà, dedizione. L’incidente in moto nel 2007 le ha cambiato la vita, ma non ha cambiato lei stessa: è solo cresciuta più in fretta. “Ho capito quali fossero le cose importanti”, dice. Non crede che siano le persone a cambiare: è l’esperienza che è diversa. Di esperienza, ad oggi, ne ha fatta tanta. Non ...