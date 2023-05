Mario Rui | «Lo scudetto è un sollievo Erano sei anni che lo rincorrevamo | ora è arrivato» 

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel post partita di Napoli-Fiorentina 1-0, ai microfoni di Dazn il terzino del Napoli,Rui. E’ uno della vecchia guardia, che ha sfiorato più volte loRui, infatti, commenta il risultato incredibile raggiunto con queste parole: «E’ un. Era da seiche lo, e non era mai, invece quest’anno è. Grazie a chi ci ha sostenuti fin da inizio anno quando nessuno ha mai creduto in noi ma noi ci sabbiamo sempre creduto. E poi entrare nella storia del calcio Napoli dopo che i titoliarrivati solo con Maradona è un’emozione incredibile». Come si fa ad arrivare a questo livello? Che magia è scattata quest’anno, nel Napoli?Rui: «Avendo dei compagni ...

Luciano Spalletti dovrà fare ancora a meno di. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida. Napoli - Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 18 ...... Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Di Vuolo - Ranghetti IV Ufficiale : Minelli VAR : Banti - Di Martino Probabili Formazioni Napoli - Fiorentina Spalletti deve ancora rinunciare a, a ...Nel Napoli assente per infortunio. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4 - 3 - 3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Ostigard e Kim e da Di ...

Dopo aver ritrovato la vittoria davanti ai propri tifosi nella giornata di oggi, grazie al trionfo di misura contro la Fiorentina, è intervenuto Mario Rui: queste le sue parole ...Clima di festa al San Paolo-Maradona dove gli azzurri festeggerà lo scudetto davanti ai propri tifosi, Spalletti non rinuncia ai protagonisti della ...