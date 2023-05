Maria Grazia Cucinotta | chi è la sorella Giovanna | “Siamo molto legate”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 maggio 2023) Classe ’68,è una nota attrice ormai familiare al pubblico; dopo gli esordi come modella e valletta, laha iniziato una brillante carriera da attrice mettendosi soprattutto in mostra negli anni ’90 e all’inizio degli anni ‘2000. Considerata da tutti come un’icona di classe e sensualità, la carriera dellaè ricca di traguardi prestigiosi, ma se l’attrice di Messina è ben nota al grande, pubblico, conoscete sua? Classe 1970,è la più giovane della famiglia, una musicista parecchio apprezzata soprattutto tra gli addetti ai lavori. Esponente del rock melodico, ha rilasciato il primo singolo, Io non ci casco, nel 2010, contenuto all’interno dell’album 30 Film ...