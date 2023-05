Maresca discutibile in Roma-Inter Su Darmian nessun dubbio – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)è stato l’arbitro disenza commettere particolari errori. Tuttosport questa mattina ha analizzato la sua direzione di gara. DIREZIONE DI GARA – Voto 6 per l’arbitroin. Secondo il quotidiano di Torino,solo la gestione dei cartellini: grazia più volte Hakan Calhanoglu, il braccio di Matteonon è da rigore. Fonte: Tuttosport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati