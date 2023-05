Marcia della Pace | in migliaia verso Palazzolo sull’Oglio E’ il capofila è il sindaco Gori

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. Partita da Bergamo la– Bergamo Brescia in cammino. In prima fila, a guidare il gruppo delle centinaia di bergamaschi che hanno scelto di partecipare ad una iniziativa che li porterà a, ad incontrarsi con i rispettivi pari bresciani, ilGiorgio, il viceSergio Gandi, l’assessore con delega allaMarzia Marchesi, molti consiglieri comunali e altrettanti sindaci dei comuni del territorio. L’itinerario bergamasco,lunghezza di 26,9 km con arrivo a(Ponte Sara Giusi), collegherà 10 comuniProvincia di Bergamo: oltre Bergamo, Gorle, Scanzorosciate, Torre dei roveri, ...

Marcia della Pace, Brescia e Bergamo in cammino per l'incontro a Palazzolo Giornale di Brescia

Oggi la manifestazione che vede oltre 4.000 partecipanti unirsi attraverso un percorso di 50 km per dire no alla logica dello scontro