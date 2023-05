Manara | «In un’epoca bacchettona le mie donne sexy sono anarchiche»

Leggi su panorama

(Di domenica 7 maggio 2023) Il maestro del fumetto rivendica la libertà d’espressione del nudo: A a Panorama racconta il rapporto con geni come Hugo Pratt e Federico Fellini. Intanto, a 77 anni, la sua sfida è stata illustrare Il nome della rosa di Umberto Eco. Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese». Così la pensava Umberto Eco, che sdoganò i comics presso gli intellettuali con pagine su Steve Canyon, parte del Diario minimo, uscito nel 1963. Nulla di strano dunque se Il nome della rosa, suo bestseller mondiale, è finito in fumetto, disegnato da Milo- 77 anni, nome d’oro delle «nuvole parlanti» -, in libreria con il marchio Oblomov - La Nave di Teseo. Primo volume, presto arriverà il secondo., conosceva Eco? Di sfuggita, era amico di Hugo Pratt. Tra me e Eco ci fu un curioso ...