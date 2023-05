Maiorana ne fa due | Italia | seconda vittoria nel Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo Dopo la Svezia | ko anche il Belgio

Leggi su seriea24

(Di domenica 7 maggio 2023)partita eper la Nazionale Under 16 neldi Sviluppoin corso inil 5-2 di giovedì alla, ecco – all’Estádio Municipal di Bragança – il 2-0 al Belgio, già battuto a novembre aldi Val de Marne. A decidere è stata una doppietta di Stefano(Fiorentina), arrivata tra il 79? e il 92?. “E’ stata una partita complessa – il commento del tecnico degli Azzurrini, Daniele Zoratto -,perché il Belgio è una grande squadra, con giocatori fisici. Ma i ragazzi hanno giocato una gara di temperamento, di carattere. Non è stato possibile dominare perché davanti avevamo un avversario di qualità, ma l’intensità messa in campo per tutti i 90 ...