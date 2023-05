(Di domenica 7 maggio 2023)? L’artista reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo èquesto pomeriggio aIn. La cantate è sempre stata molto riservatasua. Il suo vero nome è Francesca Calearo e in passato ha dichiarato di essere bisessuale, ma non ha rivelato l’esistenza di un fidanzato o di unaè quindi attratta sia da uomini che da donne, ma ha deciso di mantenere il riserbopresenza o meno di una persona speciale nella sua. In passato erano uscite delle foto in cui baciava una ragazza, ma si è poi rivelato essere una sua amica. Lo scatto aveva alimentato i gossip e si era ipotizzato fosse la sua. “Ma secondo voi io ...

Sono innamorato della miaMartina, ma anche della vita, della mia famiglia, dell'Italia. ... Quello della sua quasi coetaneasi intitola L'amore. La Generazione Z non ha paura di ...In 'Giulia', ispirata alla fine della storia con la sua ex, canta di aver già perso la ... Dei suoi colleghi chi rimarrà ': non punta a piacere a tutti. Fa questo lavoro ...È la, inginocchiata con un anello tra le mani. La fan non nasconde le lacrime, e tra la ... ' Tantissimo amore! ' , scrivenella storia Instagram in cui documenta quel momento speciale .

Madame è fidanzata Le informazioni sulla vita privata della cantante ospite a Domenica In TPI

La cantante Madame, molto nota soprattutto tra i giovani, ha risposto ad alcune domande sui social, anche quelle più intime ...Madame è una delle cantanti che faranno parte dei concorrenti del Festival di Sanremo 2023. Cosa sappiamo di lei Ecco i dettagli.