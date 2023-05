M5S - Pd | Conte sfida Schlein | in gioco leadership del campo progressista

(Di domenica 7 maggio 2023) L'alleanza con il Pd? "Non c'è una concreta prospettiva, almeno nell'immediato, per una alleanza strutturale". Giuseppeè netto. Niente involuzioni retoriche, stavolta. L'alleanza con il Pd non ...

"Un disegno sciagurato", dice. La novità riguarda invece le riforme costituzionali. Il leaderboccia sia presidenzialismo che premierato. Stessa posizione del Pd. E in più nomina il modello ..."Un disegno sciagurato", dice. La novità riguarda invece le riforme costituzionali. Il leaderboccia sia presidenzialismo che premierato. Stessa posizione del Pd . E in più nomina il ...17.50: governo bulimico sulle nomine "Non mi sembra che il governo sia in difficoltà sulle nomine, mi sembra che esprima una bulimia di nomine assolutamente censurabile". Così,leader,a margine di un comizio ad Ancona. "Siamo al di là dello spoil system, si stanno introducendo norme contra personam", ha aggiunto. Poi:"Ci fa piacere che il Pd abbia una convinta ...

M5S, Conte: "Aggressione gesto inaccettabile, non va minimizzato" Adnkronos

Il leader Cinquestelle: "Alleanza con i dem Non ora, non ci sono le condizioni. Distanti su Ucraina e inceneritori" ...Sarà stata (solo) la stanchezza di un'intesa domenica dedicata tutta al Giro d'Italia forse...ma ad accogliere il leader del M5S, Giuseppe Conte, in piazza Sant'Anna a Teramo, c'erano ggi pomeriggio ...