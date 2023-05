M5S | Conte | “Aggressione gesto inaccettabile | non va minimizzato”

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – “Le persone delle forze dell’ordine hanno fatto il possibile, si è avvicinato fingendo di darmi la mano” e poi è scattata l’. “Un, che non va. Quando il dissenso sfocia nell’fisica è sempre deprecabile”. Così il leader del M5S Giuseppea In mezz’ora in Più su Rai3, parlando di quanto gli è successo nei giorni scorsi. “Poi il tema vero che c’è sullo sfondo, è la gestione del momento più difficile della nostra storia e non è possibile acntare tutti. L’importante – spiega – è che l’intera comunità nazionale abbia risposto bene nel suo complesso”. Su una possibile nuova alleanza con il Pd,sottolinea: “Ci sono tanti appelli all’unità delle opposizioni ma il problema ...

Giuseppeè stato infine onorato dallocale con una targa raffigurante i più importanti monumenti cittadini con tanto di dedica e un mazzo di fiori. L'onorevole Giorgio Fede Enrico Sparapani ..."Quei soldi servono per asili nido, sanità, ambiente - ha dichiarato Giuseppeil leader, che da presidente del Consiglio ottenne il Pnrr - . Servono a far rialzare l'Italia non a fare la ...Non ha intenzione di partecipare invece Giuseppe, impegnato a Brescia per l'inchiesta ... mentre Pd eavrebbero intenzione di compattarsi sul No ad entrambe le opzioni. 'L'ipotesi di ...

