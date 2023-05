Luxuria | Diritti gay solo di sinistra? Ma che palle! No all' utero in affitto Tornare in politica? Mai dire mai

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 7 maggio 2023) “Idei gay non sono di. Ma con Fratelli d’Italia e Lega l’inclusione verso gli omosessuali si è arrestata”. Vladimir, oggi opinionista in tv ma fino al 2008 parlamentare nelle liste della, e prima ancora fondatrice e promotrice del Pride di Roma, racconta ad Affaritaliani.it come vede l’Italia oggi. Lei che, da attivista, ha levato un velo d’ipocrisia sull’omosessualità ma che, da donna di, non ha mai risparmiato critiche al Pd e ai riformisti. Al secolo Vladimiro Guadagno, oggirimane una voce molto ascoltata “nonostante siano passati 15 anni dalla conclusione della mia avventura”. Segui su affaritaliani.it