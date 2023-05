Lukaku mette da parte gli assist in Roma-Inter e continua la scalata

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Romeluritrova il gol in, fissando il risultato sullo 0-2 finale. Il belga raggiunge così un suo idolo personale nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri di sempre. IN TUTTI I MODI – Nelle ultime due presenze, contro Empoli e Lazio, Romelusi era distinto per un contributo offensivo a tutto tondo. In totale, 2 gol e 3per il belga, protagonista assoluto delle due vittorie. Indi ieri si limita invece al minimo indispensabile. Sfiora appena il gol nell’azione del vantaggio, ringraziando il compagno Federico Dimarco piazzato dietro. Lo trova poi nella ripresa, quando Lautaro Martinez lo libera davanti a Rui Patricio. Fissando così il risultato sullo 0-2 finale, e scalando un’altra posizione nella ...