Lozano protagonista di un gesto bellissimo dopo la partita | cos’è successo!

(Di domenica 7 maggio 2023) Finita Napoli-Fiorentina con il risultato di 1 a 0 grazie alla rete su rigore di Victor Osimhen, è iniziata la festa Scudetto, con i giocatori azzurri che sono rimasti in campo per ricevere l’ovazione meritata da parte di tutto lo Stadio Diego Armando Maradona.portato in campo in braccio dal fedelissimo di Spalletti Nonostante sia uscito al 43esimo minuto in lacrime per infortunio, presente tra i giocatori in campo per la festa anche Hirving, tenuto in braccio da Daniele Baldini, fedelissimo dello staff di Luciano Spalletti. L’ex difensore è all’interno dello staff del tecnico del Napoli dal 2005, cioè quando Spalletti ancora allenava la Roma, per poi seguirlo allo Zenit San Pietroburgo, nel ritorno nella capitale, all’Inter e adesso al Napoli. Hirvingesce dal campo accompagnato a spalla durante ...