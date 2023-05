Louis Vuitton sceglie un teatro siciliano per il nuovo spot

(Di domenica 7 maggio 2023) Il brandilAndromeda, tra i monti della Quisquina, a Santo Stefano Quisquina (Agrigento). La location è utilizzata per realizzare loper la collezione autunno inverno maschile. IlAndromeda è una creazione architettonica del pastore artista Lorenzo Reina che ogni anno richiama un gran numero di turisti. Loè già virale sui social, con un gran numero di like e condivisioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il brandha scelto per realizzare lo spot per la collezione autunno inverno maschile, la location del teatro Andromeda, tra i monti della Quisquina, a Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Si ...E se scegliamopoi diventa un gioco da ragazzi attirare l'attenzione e nascondere il difetto che odiamo. Basta poco per trasformare una piccola imperfezione in ossessione, avere il ...E, così, ci siamo divertiti a selezionare cinque tra i nostri gioielli preferiti della collezione di gioielliper la primavera estate 2023, che offre una vasta gamma di opzioni per ogni ...

Louis Vuitton gira uno spot al teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina Giornale di Sicilia

Il brand Louis Vuitton ha scelto per realizzare lo spot per la collezione autunno inverno maschile, la location del teatro Andromeda, tra i monti della ...Il brand Louis Vuitton sceglie il teatro Andromeda, tra i monti della Quisquina, a Santo Stefano Quisquina (Agrigento).