Lodo Guenzi | età | fidanzata | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 maggio 2023)sarà ospite della puntata di “Verissimo” di oggi, domenica 7 maggio. Volete sapere qualcosa di lui, nell’attesa? Ve lo raccontiamo in questo articolo!: età e, all’anagrafe Lovico, è nato a Bologna il 1° luglio dell’ ’86, quindi tra qualche mese compirà 37 anni. E’ figlio unico di Alberto, “pezzo grosso” dell’Università di Parma, e della moglie, di cui non si sa il nome, ma si sa che è giudice. A 11 anni,ha cominciato a cimentarsi con successo nella pittura, persino copiando alcuni “mostri sacri” come Caravaggio! La svolta, però, è avvenuta a 13 anni, quando ha ricevuto in dono una chitarra dai genitori. Poi ha studiato al liceo classico, che l’ha formato intellettualmente e ...