Lo stupratore romeno di Latina aveva già aggredito 3 donne | è caccia all' uomo

(Di domenica 7 maggio 2023) La polizia distringe il cerchio attorno al 31ennesospettato di averdue minorenni e poi forse violentato la ragazzina. Contro di lui la denuncia per violenze da parte di tre ex fidanzate

La giovane avrebbe riferito agli inquirenti di non ricordare esattamente le violenze subite ma sarebbe stata picchiata anche al volto dal suo rapitore, un cittadinodi 30 anni senza fissa ...Camionista picchiato a calci e pugni, investito e trascinato per decine di metri in autostrada: quattro arresti Ragazza di 16 anni violentata nella minicar, individuato lo: è undi ...È undi 31 anni con precedenti penali l'uomo nel mirino delle forze dell'ordine per lo stupro della ragazza di 16 anni violentata nella minicar dell'amico a Latina Scalo . Il ricercato, senza fissa ...

Continua la caccia a Dragos Daniel Marcu, il 31enne romeno sospettato di aver aggredito a Latina una coppia di minorenni, picchiando il ragazzo e rapendo la ragazza nei confronti della quale si ...La polizia ha identificato il presunto stupratore in Dragos Daniel Marcu. La squadra mobile sta cercando il giovane in tutta la città. L'avvocato: "L'ho sentito qualche giorno prima dei fatti" ...