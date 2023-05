LIVE – Venezia-Treviso 68-32 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Gli orogranata sono ormai ampiamente certi della partecipazione ai playoff, e anzi rincorrono la piccola possibilità di chiudere al quarto posto, che vorrebbe dire vantaggio ambientale; allo stesso modo, gli uomini di coach Nicola, dopo le ultime due vittorie casalinghe si è conquistata il diritto di vivere gli ultimi 40? della stagione regolare con la tranquillità della salvezza già raggiunta. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ...