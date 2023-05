LIVE – Trento-Civitanova 0-0 20-14 | gara-3 finale Scudetto Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 7 maggio 2023) Latestualedi Itas Trentino-Cucine Lube, partita valevole per la terza giornata delladei Playoffdimaschile. Dopo la sconfitta in trasferta, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per replicare la vittoria ottenuta nel primo confronto. Non sarà però facile superare i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che vogliono sovvertire il “fattore campo” e avvantaggiarsi nella serie. Si preannuncia nuovamente grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 7 maggio alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedi gara - 3- Civitanova della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...Romani ha dialogato a distanza, musicalmente parlando, con un altro gruppo che ha omaggiato il rocker americano, i Jungleland, ieri seraal Backstage, locale di piazzaTrieste 52. Questa ...... direttamente dalla BLM Group Arena di. Simona Rolandi e Fabio Vullo commenteranno Gara 3 ...tv streaming su volleyballworld.tv. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca ...

LIVE Trento-Civitanova, Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-3 per rompere l'equilibrio OA Sport

TRENTO . Si gioca oggi, domenica 7 maggio, alla BLM Group Arena, gara 3 di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023. L’Itas Trentino si ripresenta di fronte al proprio pubblico per provare ...L’Umana Reyer Venezia, dopo il k.o. in volata di Trento, riceve al Taliercio con il rientro di Mitchell Watt la NutriBullet Treviso, già salva. Palla a due alle ...