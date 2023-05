... Magliano A disposizione: Giaccardi, Pernice, Benso, Chesta, Magnaldi M., Magnaldi D., Rastrelli, Ghiachini, Orlando ARBITRO: Andrea Giorgiani di Pesaro ASSISTENTI: Riccardo Trionfante die ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande' in tempo reale. Formazioni Ufficiali- MonzaTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, ...Commenta per primo E' l'incrocio tra due figli calcistici di Gian Piero Gasperini e del suo 3 - 4 - 2 - 1: Ivan Juric e ilospitano Raffaele Palladino e il Monza , in una gara che si preannuncia gradevole tra due formazioni votate alla manovra offensiva. I granata, reduci dallo 0 - 2 rifilato alla Sampdoria, non ...

LIVE! Torino-Monza 0-0 Toro News

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Mirancuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione ...Conquistate le rispettive salvezze, granata e brianzoli si sfidano per l'ottavo posto in classifica. La squadra di Palladino cerca il sesto risultato ...