LIVE Serie B | c'è Parma-Brescia

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Monza si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona, Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di...Commenta per primo È Parma - Brescia il match che chiuderà la 36giornata diB. Giornata che ha visto la promozione matematica inA del Genoa di Alberto Gilardino (dopo il Frosinone) e la retrocessione quasi certa del Benevento nella terzaitaliana. Proprio nelle zone basse della classifica è bagarre: coinvolta ...

LIVE SERIE B, Palermo-SPAL 2-1: la diretta testuale di Mediagol Mediagol.it

Di Redazione Sport Ciofani e Vasquez regalano tre punti importantissimi alla squadra di Ballardini che può ancora sognare nella salvezza. I liguri fanno la partita ma sbagliano troppo La Cremonese si ...Napoli Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 7 maggio 2023, alle ore 18 ...