LIVE – Scafati-Brescia 46-48 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le formazioni, rispettivamente per la salvezza e per l’approdo ai playoff; infatti, ad entrambe servono i due punti per suggellare i suddetti obiettivi, mentre una sconfitta la renderebbe “schiave” dei risultati che arriveranno dagli altri campi. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV COMBINAZIONI PLAYOFF e SALVEZZA RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMA PLAYOFF TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

LIVE – Scafati-Brescia 46-48, Serie A1 2022/2023 basket ... SPORTFACE.IT

Ultima giornata di campionato che per Scafati e Brescia vale un'intera stagione. La Givova va a caccia di una vittoria che varrebbe la salvezza, mentre la Germani vuole strappare il pass ...Non solo, i biancorossi dovranno anche sperare in una clamorosa vittoria di Scafati ai danni di Brescia. Le probabilità non sono a nostro favore, ma bisogna provarci. Appuntamento a partire dalle ore ...