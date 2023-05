LIVE – Pesaro-Tortona 20-14 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Repesa sono obbligati a vincere per poi guardare a cosa farà Brescia: solo nel caso di successo e contemporanea sconfitta dei lombardi, infatti, la Carpegna Prosciutto riuscirà a qualificarsi ai playoff. I piemontesi, invece, proveranno a consolidare la terza posizione, per mettersi ai ripari dagli assalti di Sassari. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV COMBINAZIONI PLAYOFF e SALVEZZA RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

La Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dalla brutta sconfitta di Napoli ma ancora in corsa per sperare in una qualificazione ai playoff riceve una Bertram Derthona ben decisa ...Non solo, i biancorossi dovranno anche sperare in una clamorosa vittoria di Scafati ai danni di Brescia. Le probabilità non sono a nostro favore, ma bisogna provarci. Appuntamento a partire dalle ore ...