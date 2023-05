LIVE – Olimpia Milano-Sassari 23-24 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Entrambe le formazioni sono ampiamente certe della partecipazione ai playoff, ma c’è da conquistare il miglior piazzamento possibile: i meneghini cercheranno di mantenere la prima posizione, mentre gli ospiti puntano a mantenere almeno il quarto posto e quindi il vantaggio ambientale nella post season, puntando anche al terzo posto. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV COMBINAZIONI PLAYOFF e SALVEZZA RISULTATI e ...