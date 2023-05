LIVE – Napoli-Fiorentina 0-0 | viola pericolosi con Jovic e Sottil | Gollini chiude

(Di domenica 7 maggio 2023) Buonasera lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 34esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti, freschi Campioni d’Italia, sfidano iper un match che celebrerà la festa per lo scudetto appena vinto. Tutto esaurito allo stadio Maradona, dove circa 60mila tifosi sosterranno ile poi si godranno lo spettacolo a fine partita. Spalletti dovrebbe effettuare ampio turnover per questa gara., le formazioni ufficiali(4-2-3-1):; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Ora; Anguissa, Demme; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Spalletti.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, ...

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...Al Maradona c'è anche il regista Paolo Sorrentino, tifosissimo dele autore di numerose pellicole come 'È stata la mano di Dio' legate a Maradona. Lo riferisce Sky Sport. I tifosi seguono in ...Il tabellino di- Fiorentina 0 - 0 ((4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti FIORENTINA (4 - 2 ...

Napoli-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

36' - primo ammonito: si tratta di Di Lorenzo che fa fallo su Sottil. 33' - Momento di difficoltà per la Fiorentina con il Napoli che si accende e fa girare la palla tra ...Il risultato in diretta live di Verona-Napoli, sfida valida come trentesima e ultima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...