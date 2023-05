LIVE – Napoli-Fiorentina 0-0 | iniziata la partita | il Maradona è uno spettacolo!

(Di domenica 7 maggio 2023) Buonasera lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 34esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti, freschi Campioni d’Italia, sfidano i viola per un match che celebrerà la festa per lo scudetto appena vinto. Tutto esaurito allo stadio, dove circa 60mila tifosi sosterranno ile poi si godranno lo spettacolo a fine. Spalletti dovrebbe effettuare ampio turnover per questa gara., le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Ora; Anguissa, Demme; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Spalletti.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, ...

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...Ilha vinto lo Scudetto a distanza di 33 anni dal suo precedente, il 29 aprile 1990. Un'attesa seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in ...- Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 18 di domenica 7 maggio,- Fiorentina è un'esclusiva di DAZN. Ecco le formazioni del match:(4 - 3 - 3): ...

Diretta Napoli-Fiorentina 0-0: segui LIVE la partita del Maradona Corriere dello Sport

17:58 - Guidata dal capitano Di Lorenzo entra sul terreno di gioco accolta da un boato del pubblico del "Maradona" la squadra di Luciano Spalletti. Pasillo de honor dei giocatori viola che danno il ci ...I Campioni d'Italia tornano al Diego Armando Maradona dopo la conquista del terzo scudetto della loro storia. Ospiteranno la Fiorentina di Italiano, reduci dall'approdo alla finale di Coppa Italia e d ...