LIVE Motocross | GP Spagna MXGP 2023 in DIRETTA | Jorge Prado cerca l’allungo in casa

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del GP deldi, Herlings esi sfidano per la vittoria. Durante la Qualifying Race del campionato, un incidente multiplo ha causato un’interruzione temporanea della gara. Al riavvio,ha vinto la gara davanti a Herlings, mentre Renaux si è ritirato per un guaio tecnico alla sua Yamaha, problemi anche per Febvre. Grandissima prestazione invece per Guadagnini e Forato che entrano in Top 5, entrambi puntano al podio. Per la vittoria delle gare, la sfida è tutta tra Herlings e. Evento:, ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Andrea Fusco e Carmine Luppino ore 15:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )St 2023 - MXGP ...E poi spettacoli difreestyle e concerti. La manifestazione - ideata e organizzata da FAS Security Solution, col patrocinio del Comune di Modena - è aperta a tutti e a ingresso ...... dopo il weekend vissuto ad Arco di Trento come Team Manager del Red Bull KTMFactory ... Piloti e appassionati possono seguire le due sfide in diretta sull'app WHIPe sul portale FICR ...

LIVE Motocross, GP Portogallo MXGP 2023 in DIRETTA: inizia gara-1! OA Sport

Sesto appuntamento del Mondiale motocross: in MXGP guida la classifica Jorge Prado davanti a un Jeffrey Herlings sempre più competitivo, mentre in MX2 in testa al Mondiale c'è Jago Geerts. Si correrà ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...