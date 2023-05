LIVE Motocross | GP Spagna MXGP 2023 in DIRETTA | Guadagnini sogna la vittoria!

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Herlings ora pressa Seewer per la seconda piazza. 17.00 PRESTAZIONE da urlo diche supera Seewer. 18.00!!! SI PRENDE LA PRIMA POSIZIONE!!!! 19.00 HERLINGS supera Prado per la terza piazza, gara assolutamente spettacolare. 20.00sta compiendo una grande prestazione, si trova ad un solo secondo da Seewer. 21.00 Forato stabile in settima posizione. 22.00 ATTENZIONE Prado trova il varco giusto per superare Herlings. 23.00 Sono solo sette i decimi tra Herlings e. 24.00 Herlings sfidaper la seconda piazza. 25.00 Seewer mantiene un secondo di distacco da. 26.00 HERLINGS sorprende Prado per la terza posizione. 27.00 Ricordiamo che non stanno ...

St 2023 - MXGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del GP del Spagna 2023 di Motocross MXGP, Herlings e Prado si sfidano per la vittoria. Sesto appuntamento del Mondiale motocross: in MXGP guida la classifica Jorge Prado davanti a un Jeffrey Herlings sempre più competitivo, mentre in MX2 in testa al Mondiale c'è Jago Geerts.