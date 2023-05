LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Scutto e Milani da podio | Pantano cerca punti per il ranking

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale dia Doha – Il calendario deidia Doha – I tabelloni degli azzurri – Le favorite gara per gara in campo femminile – I favoriti gara per gara in campo maschile – Le speranze di medaglia dell’Italia in campo maschile – Le speranze di medaglia dell’Italia in campo femminile – Iolimpici degli italiani – Gli azzurri convocati per idi Doha – Italia a caccia dei pass olimpici in tutte le categorie Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata dei Campionati2022 di, che si disputano alla Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena, rassegna ...