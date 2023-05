LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Scutto e Milani cercano il podio | 1° turno durissimo per Pantano

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15: La spagnola Lapuerta Comas supera la serba Stojadinov, la slovena Stangar elimina la sudafricana Whitebooi, la ceca Bodnarova, dopo 4? di golden score, batte la brasiliana Ferreira 10.06: La tedesca Menz batte la rappresentante delle Mauritius Morand e si qualifica al secondo10.01: La prima azzurra a scendere sul Tatami sarà Francescache affronterà nel primodella categoria -48 kg la rappresentante del Gabon Virginia Aymard 9.58: Montagna molto alta da scalare per l’azzurro in gara, Angeloche affronterà al secondonei -60 kg il temibile spagnolo Francisco Garrigos, vincitore degli ultimi due Campionati Europei consecutivi. 9.55: Pronostici tutti dalla parte del giapponese Naohisa ...

La lunga attesa sta per finire e tra poche ore comincerà la prima giornata dei Campionati Mondiali di judo 2023, in programma alla ABHA Arena di Doha (in Qatar). Day-1 subito intenso per l'Italia, che ...